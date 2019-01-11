تستعــــد المساجد الكبرى في مقاطعـــة كولومبــــيا البريطــــانية غـــرب كندا، للمـــرّة الأولى، لعقــد يومًا للمسجــــد المفـــتوح، بالتعــــاون مع موقــــع ”openmosquebc”، وذلك يوم السبت الموافق 16 فيفري القادم، من الساعة 10 صباحًا حتّى الساعة 3 بعد الظهر.

ورحَّبت المساجد بالمقاطعة بفكرة فتح أبوابها في يوم واحد أمام جميع الزوار، باعتبارها طريقة لسدّ الفجوة بين غير المسلمين والمسلمين، وفرصة لإقامة نشاطات إسلامية، والحديث عن الإسلام، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ومدّ سبل التّواصل مع الجميع، وفقًا لموقع ”مسلم لينك” الكندي.

ويتيح موقع ”يوم المسجد المفتوح” خدمة مجانية للزوار تُمكّنهم من العثور على أقرب مسجد أو مركز إسلامي للمشاركة في فعاليات اليوم المفتوح، كما يمكن للزوار اصطحاب أفراد العائلة والأصدقاء.

ويتضمّن اليوم عروضًا دعوية مختلفة تتناول العديد من المواضيع الخاصة بالإسلام والمسلمين، بالإضافة إلى عقد المناقشات، وإمكانية طرح الأسئلة للردّ عليها، فضلًا عن أنشطة خاصة بالأطفال وأخرى للنساء.

تجدر الإشارة إلى أنّ المساجد الكندية قامت بحملة دعائية لجذب النّاس للمشاركة بالحدث عبر مجموعات من الشباب الّذين قاموا بتوزيع مطويات وملصقات خاصة بالحدث الّذي سيعقد بأكثر من مدينة بمقاطعة كولومبيا البريطانية، وهي: فانكوفر، ريتشموند، بورنبي، ساري، أبوتسفورد، فيكتوريا، كاملوبس ولونا.

يُذكر أنّ عدد المسلمين في كندا يقدّر بنحو 3.2% من عدد السكان الإجمالي 30 مليون نسمة، ويكوِّنون ثاني أكبر جالية دينية بعد المسيحية. ويوجد بها نحو 90 مسجدًا يتمركز في المناطق المكتظة بالسكان. وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الرسمية للإحصاءات الكندية أنّ عدد المسلمين في كندا يزداد بسرعة كبيرة، وبحلول عام 2030 سوف تصل نسبتهم 10% من عدد السكان، حيث سيكون هناك مسلم واحد من بين كلّ عشر كنديين، مع نمو مواز لعدد المساجد الّتي ستصل لأكثر من 250 مسجد.