منحت مديرية التجارة لولاية الجزائر أزيد من 70 رخصة لفائدة التجار والمتعاملين الاقتصاديين على مستوى العاصمة للمشاركة في عملية البيع بالتخفيض الخاصة بالموسم الشتوي 2019 والتي حددت من 18 يناير الجاري إلى غاية 28 فبراير المقبل. حسبما أفاد به ممثل.

وأوضح دهار العياشي ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر لوكالة الأنباء الجزائرية أن المديرية منحت لغاية يوم

الأٍربعاء الماضي أزيد من 70 رخصة لقرابة 150 محلا تجاريا لممارسة عملية البيع بالتخفيض والبيع الترويجي . وأكد أن العملية ستستمر خلال الفترة المحددة للعملية بغية منح المزيد من الرخص بهدف " تمكين التجار والمتعاملين الاقتصاديين من إيداع ملفاتهم إلكترونيا على موقع المديرية الإلكتروني للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية" .

وذكر المصدر أنه يتم استقبال ومعالجة طلبات التجار إلكترونيا لممارسة البيوع المقننة (البيع بالتخفيض والترويجي و البيع في حالة تصفية المخزونات) في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية مشيرا أن ولاية الجزائر تعد ولاية نموذجية لعملية رقمنة هذه الإجراءات .

وأكد أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض هو "إتاحة الفرصة" للتجار لتنشيط وترقية أنشطتهم وكذا للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار منخفضة بالإضافة إلى زرع هذه الثقافة وجعلها "عادة وسلوك تجاريين راسخين لدى المتعاملين الاقتصاديين".

وأضاف المصدر أن البيع بالتخفيض يشمل السلع التي اقتناها العون الاقتصادي (التاجر) منذ ثلاثة أشهر على الأقل وليس السلع الجديدة مبرزا أن البيع بالتخفيض "اختياري" بالنسبة للتاجر وليس إجباريا . وذكر بخصوص تجاوزات بعض التجار وتحايلهم على الزبائن أن أعوان الرقابة يكثفون دورياتهم لمراقبة أي تجاوزات من طرف التجار مضيفا أن إجراءات عقابية ستتخذ ضد التجار المخالفين الذين يعلنون عن التخفيضات دون الحصول على الرخصة .

وقال المسؤول أن التاجر المخالف يتم إعذاره كتابيا فورا مع نزع لافتة عبارة" التخفيض" وإعذاره حتى لا يكرر العملية. وإن تكرر يتم تحرير محضر رسمي ضد المعني لارتكابه مخالفة تتمثل في الإشهار الكاذب والتضليل . وأكد نفس المصدر أن أعوان الرقابة وقمع الغش يتجاوز800 عون موزعين عبر تراب الولاية مجندون عبر 13 مفتشية و57 بلدية ويتواجدون ميدانيا طيلة فترة العملية لمراقبة أي تجاوزات لاتخاذ إجراءات قانونية التي تصل حد الغلق لحماية المستهلك .

ومن جهة أخرى كشف ذات المصدر أن فترة التخفيضات الصيفية بولاية الجزائر حددت خلال الفترة الممتدة من 21 يوليو إلى غاية 31 أوت 2019