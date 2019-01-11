أظهرت بيانات رسمية، أن الجزائر تأتي من بين العشرين أكبر دول العالم من حيث احتياطيات النفط المثبتة، بـ 12.200 مليار برميل، بحصة 0.8 بالمائة من الاحتياطي العالمي النفطي، البالغ 1.48 تريليون برميل بنهاية عام 2017.



ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن احتياطيات النفط السعودية بـ 268.5 مليار برميل، بحصة 18.1 فالمائة، تحتل الترتيب الثاني عالميا بعد فنزويلا التي تملك احتياطيا بـ 302.8 مليار برميل نسبتها 20.4 بالمائة من العالم.

واستند التقرير إلى إعلان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، عن احتياطيات النفط عقب مراجعة مستقلة أجرتها شركة ديجويلر آند ماكنوتن "دي آند إم" الرائدة في مجال الاستشارات، إضافة إلى بيانات منظمة "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية.

وعن أكبر 20 دولة في العالم من حيث احتياطي النفط المثبت، جاءت إيران خلف فنزويلا والسعودية، باحتياطي نفط مثبت يبلغ 155.6 مليار برميل، يشكل 10.5 بالمائة من الاحتياطي العالمي، ثم العراق بـ 147.2 مليار برميل، يشكل 9.9 بالمائة.

وخامسا حلت الكويت باحتياطي نفط مثبت يبلغ 101.5 مليار برميل، يشكل 6.8 بالمائة من الاحتياطي العالمي، ثم الإمارات بـ 97.8 مليار برميل، يعادل 6.8 بالمائة.

وحجزت روسيا المرتبة السابعة باحتياطي نفط مثبت يبلغ 80 مليار برميل، يشكل 5.4 بالمائة من الاحتياطي العالمي، ثم ليبيا بـ 48.4 مليار برميل، يمثل 3.3 بالمائة، تاسعا حلت نيجيريا باحتياطي نفط مثبت يبلغ 37.5 مليار برميل، بـ 2.5 بالمائة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية عاشرا بـ 32.8 مليار برميل، يعادل 2.2 بالمائة.

وجاء ترتيب المراكز من الـ 10 إلى الـ 20 عالميا المؤكد كما يلي: كازاخستان 30 مليار برميل بـ 2 بالمائة، تليها الصين 25.6 مليار برميل "1.7 بالمائة"، قطر 25.2 مليار برميل "1.7 بالمائة"، البرازيل 12.6 مليار برميل "0.9 بالمائة"، الجزائر 12.2 مليار برميل "0.8 بالمائة".

تتلها أنغولا باحتياطي نفطي يبلغ 8.4 مليار برميل "0.6 بالمائة"، الإكوادور 8.3 مليار برميل "0.6 بالمائة"، أذربيجان سبعة مليارات برميل "0.5 بالمائة"، المكسيك 6.5 مليار برميل "0.4 بالمائة"، وأخيرا النرويج في المرتبة الـ 20 عالميا بـ 6.4 مليار برميل، تمثل 0.4 بالمائة من الاحتياطي العالمي من النفط المثبت.

وتعتمد بيانات "أوبك" احتياطيات النفط التقليدي في العالم ولا تشتمل على النفط الصخري، لذا خرجت كندا من قائمة كبار الدول امتلاكا للاحتياطي، كون لديها 3.8 مليار برميل من النفط التقليدي فقط، فيما يبلغ إجمالي التقليدي وغير التقليدي نحو 173 مليار برميل.