وضع المنتخب الفرنسي اسم حسام عوار لاعب أولمبيك ليون ضمن القائمة المبدئية للاعبين المستهدفين لتدعيم الديوك في مواجهتي مولدوفا وآيسلندا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020.

ومن المقرر إقامة تجمع منتخب فرنسا القادم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر مارس.

حسام عوار الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية ويحق له تمثيل أحد المنتخبين في الفترة الحالية.

وأكدت محطة "يورو سبورت"، أن هذه الخطوة رد فعل من جانب الاتحاد الفرنسي على تحركات المنتخب الجزائري لإقناع اللاعب باللعب للخضر، خاصة وأنه جاري الاتفاق علي عقد جلسة بين اللاعب والمدرب جمال بلماضي.