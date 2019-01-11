أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس منقبين عن الذهب من جنسيات مختلفة ببرج باجي مختار ومركبات ومولدات كهربائية ، كما حجزت مفارز أخرى في عمليات مختلفة بعدة ولايات بنادق صيد ومهلوسات ومخدرات وتوقيف مهاجرين غير شرعيين.



وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة ، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي أوقفت يوم 10 جانفي 2019، ببرج باجي مختار، واحدا وعشرين منقبا عن الذهب من جنسيات مختلفة وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع، شاحنة ، عشرين مولدا كهربائيا وواحدا وعشرين مطرقة ضاغطة.

وأضاف ذات المصدر ، حراس الحدود بتلمسـان من جهتهم ضبطوا ، (36) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما حجـــز عناصر الدرك الوطني، إثـر عمليات متفرقة بكـــل مـن غليزان ، غرداية ، وبرج بوعريريج ، بندقيتي (02) صيد، (1000) قرص مهلوس، وتم توقيف (11) شخصا.

من جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من سوق اهراس، تبسة والطارف ما يقارب (7000) لتر من الوقود موجهة للتهريب.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من معسكر وعين قزام، (11)مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.