تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي على مستوى المناطق المعزولة لفتح العديد من المسالك والطرق المقطوعة جراء التقلبات الجوية التي تشهدها المناطق الشمالية للوطن، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة أنه "تبعا للتقلبات الجوية التي تعرفها المناطق الشمالية للوطن المصحوبة بتساقط كثيف للثلوج، وتنفيذا لتعليمات السيد الفريق، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي على مستوى المناطق المعزولة لفتح العديد من المسالك والطرق المقطوعة منذ الساعات الأولى بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة".



وفي هذا الإطار - يضيف البيان- "قامت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجيجل بفتح الطريق الولائي 137 الرابط بين خناق الجمعة، بئر الغزالة والكبابة، مما سمح لمستعملي هذه الطريق بالمرور بصفة عادية".



وأكد المصدر ذاته أن وحدات الجيش الوطني الشعبي تبقى على "أهبة الاستعداد للتدخل السريع كلما دعت الضرورة لذلك".