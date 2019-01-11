قال عضو هيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشي، إن الهيئة أحالت على القضاء ملفا يتعلق بـ"الانقلاب الطبي" الذي قام به الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، ضد سلفه الحبيب بورقيبة.

وأوضح لإحدى القنوات الخاصة أن الملف يعود إلى "احتجاز بورقيبة دون وجه حق وافتعال شهادة طبية مزوّرة، حيث أحلنا الملف يوم 31 ديسمبر 2018 إلى القضاء، دون ذكر أسماء الأطباء (المشاركين في الانقلاب)".

ويعود الانقلاب الطبي الذي نفذه بن علي على بورقيبة إلى السابع من نوفمبر عام 1987، حيث استند إلى الفصل 57 من الدستور الذي ينص على أن يتولى رئيس الوزراء رئاسة الجمهورية في حالة عجز أو وفاة رئيس الجمهورية، معتمدا على تقرير طبي مزوّر أصدرته مجموعة من الأطباء، يؤكد عجز الرئيس بورقيبة (البالغ من العمر حوالى 87 عاما) عن القيام بالمهام الموكلة له.

وكان منير بن صالحة، محامي بن علي، أكد في وقت سابق، أن موكّله يستعد لنشر مذكرات يفسّر فيها أسباب قيامه بـ "الانقلاب الطبي"، حيث يؤكد في كتابه الجديد أنه حاول قطع الطريق على الإسلاميين الذين كانوا يُعدون للانقلاب على السلطة في الثامن من نوفمبر عام 1987، وهو ما دفعه لتنفيذ انقلابه قبل يوم من هذا التاريخ.