أعلنت شركة المياه و التطهير للجزائر (سيال)، اليوم الجمعة، أن التموين بالمياه سيتوقف بعدد من الأحياء السكنية التابعة لبلديات القبة، حسين داي، بلوزداد، باش جراح وسيدي امحمد وذلك ابتداء من صبيحة الإثنين المقبل، حسب ما ورد في بيان الشركة.

وأوضح البيان أنه في إطار مشروع إعادة تأهيل خزان القبة وسط، ستشرع شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" في أشغال ربط قنوات جديدة لتموين الخزان الرئيسي، بداية من يوم الإثنين 14 جانفي 2019 على الساعة 08:00 إلى غاية يوم الثلاثاء 15 جانفي 2019 على الساعة 08:00، ما سيترتب عنه توقف التموين بالمياه لعدد من الأحياء التابعة لبلدية القبة و حسين داي و بلوزداد وباش جراح و سيدي امحمد.

وأكدت (سيال)، أن هذه الأشغال التي ستكون على مستوى شارع القاهرة ببلدية القبة، تدخل في إطار تأمين التموين بمياه الشرب لبلديات: القبة، حسين داي، بلوزداد وسيدي أمحمد، وهو ما سيتسبب في توقف في التموين بكل من حي 1010 مسكن وحي البدر و حي 488 مسكن بباش جراح، إضافة إلى وسط مدينة القبة وساحة بن عمر وحي جيلالي اليابس و CADAT و الباهية وحي BAG و أبروفال.

أما ببلدية حسين فأعلنت الشركة في بيانها، أن الانقطاع سيمس شارع بوجعطيط إلى جانب حي البحر والشمس و"الإقامة" وحي "عميروش" و" التراث" و"بانوراما" وقصر العدل ومستشفى دريد حسين.

وفي بلدية محمد بلوزداد، سيسجل انقطاع في التزويد بالماء الشروب عبر حي وادي كنيس و رويسو وشارع بلوزداد من رقم 202 إلى رقم 224 و شارع رابح تاكجورت وشارع المعدومين وشارع حسيبة بن بوعلي من رقم 218 إلى رقم 258 إضافة إلى مجمع سونلغاز الحامة.

ويضيف البيان بخصوص بلدية سيدي امحمد: حي الأفواج أول ماي، ميناء الجزائر حي مناني، حي ميسوني، شارع ديدوش مراد من رقم 01 إلى رقم 71.

و أكدت "سيال" في ذات السياق، أنها ستسخر شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه. و عودة التزويد بالمياه في الأحياء المعنية سيكون تدريجيا خلال يوم الثلاثاء 15 جانفي 2019.

كما ذكرت "سيال" برقم مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة "1594" لاستقبال استفسارات وانشغالات الزبائن 24 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع.