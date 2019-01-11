سّلم إرهابي نفسه، صباح اليوم الجمعة، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، ويتعلق الأمر بالمسمى "بكناوي الطاهر"، المكنى "أبو الشيخ"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، حسب ما أفادت وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح بيان للوزارة، أنه"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم إرهابي نفسه، صباح هذا اليوم 11 جانفي 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى "بكناوي الطاهر"، المكنى "أبو الشيخ"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012. الإرهابي كان بحوزته مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن (03) ذخيرة مملوءة".

تأتي هذه العملية لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد، وفق الوزارة.