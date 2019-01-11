حذرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة وثلوج وكذا برودة شديدة تميز أغلب مناطق التراب الوطني.

وأضاف تنبيه خاص نشر عبر موقع الأرصاد الجوية إن كمية تساقط الأمطار المتوقعة تتراوح من 25 إلى 30 ملم، لتصل إلى 40 ملم في بعض الولايات، أما الثلوج ستميز المرتفعات الجبلية التي يفوق علوها 700 و900 متر بسمك يتراوح من 10 إلى 15 سم.

الولايات المعنية بهذه الاضطرابات الجوية هي:

سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بو عريريج، باتنة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، البويرة، بجاية، جيجل، المدية، عين الدفلى، تيزي وزو، بومرداس ، البليدة، تيسمسيلت، تيارت، الجلفة، الأغواط، الجزائر العاصمة، سكيكدة وتيبازة.