تعرف عدة محاور طرقات في ثماني ولايات بكل من وسط البلاد وشرقها انقطاعا في حركة المرور بعد التساقط الكبير للثلوج التي تهاطلت على هذه المناطق خلال 24 ساعة الأخيرة.حسبما علم اليوم الجمعة لدى

وأفادت مصالح الدرك الوطني، اليوم الجمعة، أن 16 طريقا وطنيا و28 طريقا ولائيا تشهد انقطاعا في حركة السير بكل من ولايات البليدة وتيزي وزو والبويرة وبجاية وسطيف وبرج بوعريريج وجيجل والمسيلة.

ويأتي هذا في الوقت الذي تدخلت فيه مفارز للجيش الوطني الشعبي في المناطق المعزولة من أجل فتح الطرقات المقطوعة، حيث جندت لذلك كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية مثلما كان عليه الحال في ولاية جيجل حيث أعيد فتح الطريق الولائي رقم 137 الرابط بين خنق الجماع وبئر غزالة والكبابة، مما سمح باستئناف حركة السير بشكل عادي.

للتذكير، فقد أفادت نشرية جوية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أمس الخميس، بتساقط الثلوج على مرتفعات شرق و وسط شرق البلاد التي يتجاوز علوها 900 متر، وعلى مرتفعات بعض ولايات وسط البلاد التي يفوق علوها 1000 متر.