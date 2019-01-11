برمج لقاء الداربي بين مولودية الجزائر و شباب بلوزداد، لحساب الجولة الـ 18 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم، يوم الخميس 17 جانفي بملعب 5 جويلية الأولمبي (17 :45 سا)، حسب البرنامج الذي كشفت عنه سهرة الخميس، الرابطة المحترفة لكرة القدم عبر موقعها الرسمي.

وستلعب هذه المواجهة المحلية العاصمية كافتتاح الجولة الـ 18 والتي تتواصل يومي الجمعة والسبت 18 و 19 جانفي.

وتلعب مواجهتي نصر حسين داي - دفاع تاجنانت و شبيبة الساورة - شباب قسنطينة يومي الثلاثاء 29 يناير (15:00 سا) والجمعة 1 مارس (17:45سا) على التوالي.

وتخوض تشكيلة نصر حسين داي يوم السبت 19 يناير إياب الدور الـ16 مكرر لكأس الكونفدرالية الإفريقية ضد أهلي بنغازي، بينما ستكون شبيبة الساورة وشباب قسنطينة مع موعد الجولة الثانية لرابطة أبطال إفريقيا المقررة في 18 و 19 جانفي.

برنامج الجولة الـ 18 :

الخميس 17 جانفي:

الجزائر (5 جويلية): مولودية الجزائر - شباب بلوزداد (17:45 سا)

الجمعة 18 جانفي:

مقرة : أهلي برج بوعريريج - اتحاد الجزائر (15:00 سا) دون جمهور

بجاية : مولودية بجاية - مولودية وهران (16:00 سا)

الجزائر : (عمر حمادي) : نادي بارادو - وفاق سطيف (17:45 سا)

السبت 19 جانفي :

عين مليلة : جمعية عين مليلة - أولمبي المدية (15:00 سا)

بلعباس : اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل (16:00 سا)

الثلاثاء 29 جانفي:

الجزائر (20 أوت 1955) : نصر حسين داي - دفاع تاجنانت (15:00سا)

الجمعة 1 مارس :

بشار : شبيبة الساورة - شباب قسنطينة (17:45سا).