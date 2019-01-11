قضت نهاية الأسبوع الماضي محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة بإدانة الأمير الجهوي لكتيبة الفتح المبين ومساعد له بالإعدام غيابيا وإدانة ثلاثة آخرين بثلاثة سنوات سجنا نافذة وتم تبرئة 4 متهمين في قضية الانخراط في جماعة مسلحة وبث الرعب والقتل والدعم اللوجيستي وعدم التبليغ. وبحسب مجريات جلسة المحاكمة فان هذه المجموعة كانت تنشط جنوب غرب عاصمة الولاية، انطلاقا من العقلة نحو عين غراب ورأس العش ببلدية ثليجان و جبل بودخان بالحدود بين ولايتي تبسة وخنشلة وتنشط تحت لواء التنظيم الارهابي المسمى الفتح المبين و الجهة الجنوبية الشرقية بتراب الولاية على مستوى منطقة مديلة ببلدية فركان 180 كلم جنوب تبسة.

وعند سماع المتهمين أنكروا صلتهم بهذه الجريمة التي راح ضحيتها شابين في مقتبل العمر شهيدا الواجب الوطني احدهما برتبة ملازم أول والثاني عريف أول خلال انفجار قنبلة تقليدية الصنع خلفت أيضا 4 جرحى من بينهم مصابين بكسور وعاهات مستديمة بعد تحطم العربة من نوع لاند روفر بمسلك ترابي بمنطقة مديلة خلا ل شهر رمضان للسنة الماضية .

و حسب قرار الإحالة انه بعد تلقي الجهات المعنية معلومات عن تحركات مشبوهة تم تخصيص فرقتين من الجيش الوطني الشعبي من 11 فردا على متن مركبتين عسكريتين وخلال الساعة الحادية عشرا ليلا انفجرت قنبلة تقليدية الصنع خلفت استشهاد عسكريين " 2 " وإصابة 4 عسكريين آخرين بكسور وجروح وعاهات مستديمة وبعد توقيف الجناة واعترافهم الصريح أمام الضبطية القضائية وكذا قاضي التحقيق انكروا صلتهم يوم المحاكمة " أمام رئيس الجلسة لااعرف ، لاادري ، لم اكن هناك ، لم أمول ، ولم انخرط في جماعة إرهابية عندها علق رئيس باالجلسة " راكم حافظين الميم جيدا " كلامه موجها للمتهمين 5 الموقوفين .

وعند سماع الضحايا العسكريين أكد احدهم انه يعرف هؤلاء جيدا وان الجيش الوطني الشعبي ظل دوما معهم ونحن دوما نقوم بنقلهم إلى جوار منازلهم عبر الطرقات يحملون " المأكولات لعائلاتهم ولم نتركهم في الطريق يوما ونقدم لهم مساعدات خيرية وإنسانية وهي واجب وطني وعهد علينا ولم نكن نحتسب منهم الغدر بإراقة دمائنا ، ممثل الحق العام رافع مؤكدا توفر الأدلة والقرائن في اعترافات المتهمين خلال مراحل التحقيق بالانتماء إلى المجموعة الإرهابية تحت لواء الفتح المبين التي يقودها الأمير الجهوي ابن المنطقة والتي شكلت مخاطر كبيرة للمواطن وامن البلاد ملتمسا توقيع الإعدام لاثنين منهم و3 سنوات في حق 3 متهمين وتبرئة ساحة 4 منهم . وهي الأحكام التي نطقت بها هيئة المحكمة بعد المداولات.