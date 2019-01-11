استرجع أولمبي الشلف كرسي الصدارة بتغلبه على اتحاد عنابة (1-0)، مستفيدا من خسارة مولودية العلمة أمام شبيبة سكيكدة (1-2)، هذا الأخير أحرز فوزه الثاني على التوالي الذي سمح له بالخروج من منطقة الخطر، كما صعد نجم مقرة إلى مركز الوصافة بانتصاره العريض في بوسعادة (3-0)، في افتتاح الجولة الـ 17 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي ستختتم غدا السبت.

وحقق أولمبي الشلف الأهم بفوزه على ضيفه اتحاد عنابة بنتيجة (1-0)، بفضل ضربة الجزاء التي سددها بن حملة في الدقيقة (80)، ما سمح لأشبال المدرب سمير زاوي باستعادة كرسي الريادة برصيد 33 نقطة، مستغلين سقوط المتصدر السابق مولودية العلمة في ميدان شبيبة سكيكدة (0-2). في حين يبقى أبناء "بونة" في المركز السادس (24 ن).

وأكدت الشبيبة السكيكدية استفاقتها في انطلاق مرحلة الإياب بحصدها الفوز الثاني على التوالي على حساب المتصدر السابق مولودية العلمة بثنائية نظيفة (2-1)، تداول على توقيعها كل من بطروني (د 19) وناصري (د 70) مقابل هدف دوسن (90+3).

بفضل هذا الفوز الجديد الثاني بعد الذي عادت به الأسبوع الفارط من مستغانم أمام الترجي (1-0) خرج أشبال المدرب بن شوية من المنطقة الحمراء للتمركز في الصف الثامن مؤقتا (22 نقطة) بمعية الترجي.

بالمقابل تدحرجت مولودية العلمة إلى الصف الثاني (31 ن) رفقة نجم مقرة.

وقفز نجم مقرة إلى المنصة بعد فوزها الساحق في ميدان أمل بوسعادة (3-0), بفضل بولعنصر (د 7) وثنائية المهاجم نزواني (د 46) و(د 52), ليواصل الصاعد الجديد مسيرته الموفقة باقتسامه مركز الوصافة مؤقتا (31 ن) رفقة مولودية العلمة. بالمقابل يبقى الأمل في المرتبة العاشرة (21 ن).

وحقق اتحاد بسكرة فوزا ثمينا بعقر دياره على رائد القبة (1-0)، بواسطة هدف بن عاشور (د 86)، مستثمرين في مشاكل الفريق العاصمي. وبالتالي التحق "البسكرية" بالصف الرابع مؤقتا (28 ن) مع وداد تلمسان. بينما تعقدت وضعية أشبال المدرب منير زغدود في المؤخرة (الـ15 / 12 ن).

النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب إجراء المباريات الافتتاحية للجولة الـ 17 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي انطلقت اليوم الجمعة وتختتم غدا السبت.

-- الجمعة 11 يناير :

-- أمل بوسعادة - نجم مقرة 0 - 3

-- شبيبة سكيكدة - مولودية العلمة 2 - 1

-- أولمبي الشلف - اتحاد عنابة 1 - 0

-- اتحاد بسكرة - رائد القبة 1 - 0

-- السبت 12 يناير :

-- اتحاد الحراش - ترجي مستغانم 15:00سا

-- مولودية سعيدة - سريع غليزان 15:00سا

-- اتحاد البليدة - جمعية وهران 15:00سا

-- شبيبة بجاية - وداد تلمسان 17:00سا

-- الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي الشلف 33 17

2. مولودية العلمة 31 17

--. نجم مقرة 31 17

4. وداد تلمسان 28 16

--. اتحاد بسكرة 28 17

6. سريع غليزان 24 16

--. اتحاد عنابة 24 17

8. ترجي مستغانم 22 16

--. شبيبة سكيكدة 22 17

10. أمل بوسعادة 21 17

11. مولودية سعيدة 19 16

12. شبيبة بجاية 18 16

13. جمعية وهران 16 16

14. اتحاد الحراش 13 16

15. رائد القبة 12 17

16. اتحاد البليدة 6 16.