ضمن المنتخب الصيني تأهله إلى دور الستة عشر لكأس آسيا لكرة القدم بعد الفوز 3-0 على الفلبين في المجموعة الثالثة يوم الجمعة.

وافتتح وو التسجيل بتسديدة مذهلة من حدود منطقة الجزاء قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

وأضاف لاعب شنغهاي سيبج الهدف الثاني بتسديدة مباشرة بعد ركلة حرة من هاو جونمين في الدقيقة 66.

وقبل عشر دقائق من النهاية أضاف البديل يو داباو الهدف الثالث بضربة رأس من مدى قريب.

وضمنت الصين تأهلها بعد تحقيقها لثاني فوز على التوالي في البطولة.

من جهته تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى الدور القادم، بعد فوزه على منتخب قيرغيزستان بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية من البطولة.

أحرز منجاى كيم هدف منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 41 من زمن المباراة، عن طريق ضربة رأسية قوية فشل حارس منتخب قيرغيزستان في التصدى لها.

ورفع المنتخب الكوري الجنوبي رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثاني، خلف المنتخب الصيني الذي يتصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف.