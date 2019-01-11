أجريت اليوم الجمعة ثلاث لقاءات في افتتاح الجولة 17 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فيما تم تأجل مقابلة وفاق سطيف وجمعية عين مليلة بسبب الثلوج.

وضيقت شبيبة القبائل الخناق على المتصدر بعدما حسمت الداربي القبائلي الذي احتضنه ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو ضد مولودية بجاية.

وسجل هدف اللقاء الوحيد حمرون في الدقيقة 16.

ورفعت الشبيبة رصيدها إلى النقطة 32 في الوصافة، مقلصة الفارق عن اتحاد الجزائر إلى نقطة واحدة.

من جهتها واصلت مولودية الجزائر نتائجها الإيجابية وحققت ثاني فوز على التوالي في مرحلة العودة.

وتجاوز العميد دفاع تاجنانت على ملعب 5 جويلية بنتيجة عريضة 4-1، ما جعل زملاء حشود ينفردون بالمركز الثالث برصيد 27 نقطة.

وفي ثالث لقاء تفوق أولمبي المدية على ضيفه اتحاد بلعباس بهدفين لصفر.

النتائج الجزئية والترتيب المؤقت:

الجمعة 11 يناير:

أولمبي المدية - اتحاد بلعباس 2-0

شبيبة القبائل - مولودية بجاية 1-0

مولودية الجزائر - دفاع تاجنانت 4-1

وفاق سطيف - جمعية أمل عين مليلة (لم تجر بسبب الثلوج)

السبت 12 يناير:

شباب بلوزداد - نادي بارادو (16:00)

الثلاثاء 15 يناير:

اتحاد الجزائر - نصر حسين داي (17:45)

شباب قسنطينة - أهلي برج بوعريريج (17:45)

الثلاثاء 22 يناير:

مولودية وهران - شبيبة الساورة (17:45)

-- الترتيب : نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 33 16

2. شبيبة القبائل 32 17

3. مولودية الجزائر 27 17

4. وفاق سطيف 24 16

5. شبيبة الساورة 23 16

--. نصر حسين داي 23 16

7. شباب قسنطينة 22 16

8. أولمبي المدية 21 17

9. نادي بارادو 20 16

10. مولودية بجاية 19 17

11. مولودية وهران 18 16

--. جمعية عين مليلة 18 16

-- أ. برج بوعريريج 18 16

--. اتحاد بلعباس 18 17

15. دفاع تاجنانت 17 17

16. شباب بلوزداد 11 16