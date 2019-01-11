كشفت قيادة الدرك الوطني للمجموعة الولائية لبومرداس اليوم للخبر عن اكتشاف مصنع للحلوى ببلدية أولاد موسى غير قانوني وينتج حلويات مضرة للصحة وحسب قيادة الدرك الوطني فان محققي الدرك تمكنوا من خلال عملية مداهمة إلى اكتشاف مواد مجهولة وغير صحية تستعمل في إنتاج حلويات تسمى المتيجة الموجهة للأطفال حيث تم حجز المواد وتسجيل مخالفات لصاحب المصنع والتي تتمثل في استعمال مواد مجهولة المصدر في صناعة مادة الحلوى وعدم امتلاك رخصة استغلال وتضليل المستهلك وعدم وجود فواتير وعدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي وعدم توفير شروط النظافة والأمن ، وأكدت قيادة الدرك الوطني إتلاف المواد المحجوزة.