وصف متابعون لما تنقله بعض وسائل الإعلام، حول تقلبات الطقس، أن خلال تقديم النشرات الجوية، يصابون بالذعر بسبب التهويل في عرض التوقعات، إلى حد أنهم يعتقدون بأن أعاصير وعواصف خطيرة ستضرب الجزائر وتعبر فوق رؤوسهم ومساكنهم، في حين أن التقلبات الجوية التي تحدث عادية ولا ترقى إلى الأعاصير والعواصف المدمرة مثلما يتم تصويره، ثم إن الشتاء يعني البرد وبشرى غيث وثلوج. وذهب آخرون إلى القول أنه بدل هذا التهويل فهم يقترحون تقديم حصص حول تقصير المسؤولين والمنتخبين في تنقية المجاري والأودية التي تحولت إلى قرى سكنية وردوم من القمامة والأوساخ.