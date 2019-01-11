استنكر أساتذة جامعة فطومة السودة بسوق أهراس، إقصاءهم من تربص تحسين المستوى بالخارج للسنة الثالثة على التوالي، خلافا لزملائهم في جامعات تبسة وڤالمة وعنابة وغيرها. الأساتذة لم يتقبلوا تبرير الإدارة بضعف الميزانية، فعمدوا إلى تنظيم ثلاث وقفات احتجاجية أمام الحرم الجامعي، مطالبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإيفاد لجنة للتحقيق بعد تأكد استفادة أستاذ واحد من تربص سنة 2019، وإعادة مبلغ 700 مليون سنتيم للوزارة كانت كافية لامتصاص جزء من غضبهم على إجحاف الإدارة بخصوص حق من حقوقهم الأساسية.