اختبر الجيش الجزائري نظام الصواريخ "كورنيت-إي إم" المضاد للدبابات المصنوع في روسيا لأول مرة.

وتم اختبار نظام صاروخي مضاد للدبابات من طراز "كورنيت- إي إم"، الذي أنتج في روسيا، لأول مرة خلال تمرين "فولكان ـ 2019 "، الذي جرى الأسبوع الماضي بالناحية العسكرية الثانية.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن الجيش الوطني الشعبي ، أن هذه المنظومة من السلاح أثبتت فعاليتها في تدمير الأهداف المدرعة والجوية والطائرات بدون طيار.

وعلق الخبير العسكري أوليغ بونومارينكو في مقابلة مع موقع "سلوفا إي ديلو" على هذا النوع من السلاح بقوله "المنظومة الصاروخية المضادة للدبابات الآن عبارة عن سلاح مشاة موجه، حيث تستخدم "كورنيت إي إم" أيضا من أجل أهداف جوية وفيها وحدات قتالية متعددة. يوجد رأس حربي متخصص بالعمل ضد المدرعات. يستخدم ضد معدات التشكيلات غير الشرعية. وقد تكون معدات مستولى عليها أو الشهيرة "السيارات الانتحارية".

وهناك أيضا رأس حربي حراري شامل. يمكنه العمل ضد المباني ونقاط إطلاق النار. يمكننا القول أن "كورنيت- إي إم" هو سلاح متعدد الاستخدامات، وهو فعال ضد كل من الجيوش التقليدية وضد الجماعات الإرهابية".