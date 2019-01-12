تم إلغاء الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية ذهابا و إيابا على مستوى مطاري سطيف وقسنطينة بسبب سوء الأحوال الجوية السائدة في مطاري هاتين الولايتين، حسبما أعلنت عنه اليوم السبت الشركة الوطنية للخطوط الجوية في بيان لها.

"تبعا للأحوال الجوية السائدة على مستوى مطاري قسنطينة وسطيف (ثلوج جليدي مشاكل متعلقة بوضوح الرؤية)، فإن خلية المتابعة العملياتية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت إلغاء جميع الرحلات ذهابا وإيابا على مستوى هاذين المطارين وذلك إلى حين تحسن الأحوال الجوية"، يوضح ذات البيان.