سيعاد فتح الطريق الرابط بين المرادية وبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة جزئيا أمام حركة المرور في غضون اليومين المقبلين، بعد أن تم وضع انحراف جانبي لهذا المحور إثر الانهيار الصخري الذي سجل عشية أمس الجمعة قبيل محول مقام الشهيد بسبب التساقط الغزير للأمطار، حسبما علم اليوم السبت من المدير الولائي للأشغال العمومية.

وأكد رحماني عبد الرحمن لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تسجيل في حدود الساعة السابعة مساءا من يوم أمس الجمعة حادث "انهيار صخري" من علو 30 متر على مستوى الطريق الرابط بين المرادية و بئر مراد رايس وتحديدا قبيل محول مقام الشهيد على الجهة اليمنى لحركة المرور، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية تمثلت في غلق الطريق ووضع انحراف باتجاه الجسر المحاذي لموقع الانهيار، لضمان حركة مرورية عادية.

وشرع على اثر هذا الانهيار في أشغال إنجاز "جدار السند المؤقت" لفتح حركة المرور بصفة جزئية مرة أخرى، وذلك في غضون اليومين المقبلين, فيما تم تجنيد أعوان المديرية إلى جانب مصالح الولاية والوزارة ومصالح الأمن في الميدان

لضمان الأشغال وتنظيم حركة المرور على مستوى ذات المحور.

وتدخل عمال مديرية الأشغال العمومية بالعاصمة ليلة الجمعة إلى السبت بنحو 20 موقعا من أجل ضمان سيولة حركة المرور بعد ارتفاع نسبة المياه بالطرقات جراء التساقط الغزير للأمطار، و قال رحماني إن جل تلك التدخلات كانت عبر الطرق السريعة على غرار الطريق السيار شرق والطريق الجنوبي بن عكنون باتجاه الدار البيضاء .