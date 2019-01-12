أفادت مصادر إعلامية أن الفتاة السعودية التي هربت من أسرتها الأسبوع الماضي، قائلة إنها تخشى على حياتها، وصلت إلى مدينة تورونتو يوم السبت بعد أن منحتها كندا حق اللجوء.

وجذبت رهف محمد القنون (18 عاما) انتباه وسائل الإعلام العالمية بعدما تحصنت داخل غرفة في فندق بمطار بانكوك رافضة إعادتها إلى وطنها أو عائلتها التي نفت أي إساءة لمعاملتها.

وكانت الفتاة رفضت مقابلة والدها وشقيقها اللذين وصلا إلى بانكوك في محاولة لإعادتها إلى السعودية.

وبدلا من ذلك سافرت على متن طائرة يوم الجمعة من بانكوك إلى سول ومنها إلى تورونتو.