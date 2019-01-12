تم فتح عدة طرق التي أغلقت بفعل التساقط الكثيف للثلوج عبر ولاية تيزي وزو فيما لا تزال العملية متواصلة لإزالته، حسبما علم اليوم السبت من المدير المحلي للأشغال العمومية اسماعيل ربحي.

وأوضح ربحي أنه وباستثناء قمم شلاتا و تيروردا و تيزي نكويلال التي لا تزال مغلقة و الطريقين الولائيين 150 و 10 و الطريق الوطني رقم71 على مستوى آيت يحيى بدائرة عين الحمام (54 كم جنوب شرق تيزي وزو) فقد "أعيد فتح كافة الطرق".

وأضاف ذات المسؤول أن العمليات لا تزال جارية بحيث أن أربعين عتادا من بينهم 20 كاسحة ثلوج و 30 جهازًا آخر تم تعبئتها من طرف مصالح الأشغال العمومية و هي دائمة جاهزة "للتدخل في أي وقت في حالة استمرار هذا التساقط أو الغلق".

ووفقاً لنشرية تابعة لمصالح الدرك الوطني, فقد تسبب هذا التساقط الغزير للثلوج في غلق 3 طرق وطنية و هي كل من الطرق الوطني 15 الذي يربط قمة تيروردة بإفرحونن و الطريق رقم 33 (بين أصوال و أيت بومهدي) و الطر يق رقم 30 المؤدي من تيزي وزو نحو البويرة عبر إبودرارن، وكذا غلق ثلاثة مسالك ولائية و هي الطريق رقم 253 من قمة شلاتة نحو إيليتن و الطريق رقم 09 الرابط بين إيلولا أومالو بقرية مزغن و الطريق الولائي رقم 150 (قرية بوشهل نحو أبي يوسف).

من جهتهم, تدخل أعوان الحماية المدنية لوحدتي تيزي وزو ودراع بن خدة مدعومتين بغواصين في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة لإنقاذ مركبة عالقة في مسار يعرف أشغال بوادي مغمور على الطريق الولائي رقم 128 الرابط بين دراع بن خدة وبوغني.

كما هلك شخص (47 عاما) جرفته مياه النهر المغمور بالمياه, حيث تم نقل جثته إلى المستشفى الجامعي لتيزي وزو, بينما تم إنقاذ رجلين آخرين يبلغان من العمر 41 عاماً و 45 عاماً و إجلاء أحدهما الذي كان يعاني من إصابات بالوجه نحو المؤسسة الاستشفائية لدراع بن خدة.

وأوضح مسؤول التواصل بالحماية المدنية، النقيب كامل بوشكور، "تدخلت عناصرنا أيضا لتقديم المساعدة إلى بعض سائقي السيارات العالقين أو في حالة صعبة لتقديم لهم الإغاثة, فيما لم تسجل و لحسن الحظ أي إصابات أو أضرار".

وفيما يتعلق بانقطاعات المسجلة على شبكتي الغاز والكهرباء، فقد تدخلت مصالح مؤسسة سونلغاز مرتين من أجل إعادة الغاز على مستوى المقر الرئيسي لعاصمة الولاية وبدائرة واضية (35 كم جنوبا) وكذا من أجل ارجعا التيار الكهربائي على مستوى المقر الرئيسي لمدينة بوزقن (70 كلم شرق تيزي وزو)، حسبما أفادت به خلية اليقظة المنصبة على مستوى الولاية.

وبالإضافة إلى ذلك، تظل جميع مديريات الولاية مجندة من أجل مواصلة عمليات إزالة الثلوج التي تشارك فيها جميع السلطات المحلية والجهاز الأمني للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية.