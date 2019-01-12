أكد رئيس فيدرالية الموالين، عزاوي جيلالي، أن هناك بالفعل قلق وسط الموالين وهذا أمر طبيعي لان الأمر متعلق بقوت يومهم ومستقبل أسرهم مضيفا في اتصال هاتفي بالخبر أن التلقيح ضد الحمى القلاعية رغم قلته وبطء سيره إلا أن السلطات المعنية تعمل من اجل الوصول إلى كل الموالين.

أما بخصوص الطاعون فقد قال رئيس فيدرالية الموالين انه لقاحه سيكون في الجزائر خلال 15 يوما أو أكثر بقليل وان وزارة الفلاحة قامت بكل الإجراءات اللازمة من اجل توفير اللقاح لهذا الطاعون.

من جهة أخرى، كشف محدث الخبر أن السلطات المركزية سائرة في تنفيذ وعدها بتعويض كل الموالين ممن تكبدوا خسائر وذلك عن طريق محضر معاينة وقد نجحنا في إقناع السلطات مضيفا من أجل التعويض دون طلب وثائق التأمين على الماشية .