نتائج وهدافو الرابطة المحترفة الثانية

رياضة
12 يناير 2019 () - واج/س.أ
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النتائج الكاملة والهدافون عقب نهاية مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم، التي  انطلقت أمس الجمعة واختتمت اليوم السبت. 

الجمعة 11 جانفي : 

أمل بوسعادة  0 نجم مقرة : 3 بولعنصر (د 7), نزواني (د 46) و (د 52) 

 شبيبة سكيكدة  2 بطروني (د 19), ناصري (د 70) مولودية العلمة  1 دوسن (د 90+3)

 أولمبي الشلف  1 بن حملة (د 80 ض.ج) اتحاد عنابة  0           

اتحاد بسكرة 1 بن عاشور (د 86) رائد القبة 0                        

السبت 12 جانفي : 

اتحاد الحراش 0 ترجي مستغانم  0 

مولودية سعيدة  0 سريع غليزان 1 نمديل (د 21)  

اتحاد البليدة 1 براهمي (د 86) جمعية وهران 0   

شبيبة بجاية  4 مختار (د 18)، خلاف نبيل (د 26)، دواجي (د 52 ض.ج)، خزري (د  66) وداد تلمسان 0

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