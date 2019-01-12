النتائج الكاملة والهدافون عقب نهاية مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم، التي انطلقت أمس الجمعة واختتمت اليوم السبت.

الجمعة 11 جانفي :

أمل بوسعادة 0 نجم مقرة : 3 بولعنصر (د 7), نزواني (د 46) و (د 52)

شبيبة سكيكدة 2 بطروني (د 19), ناصري (د 70) مولودية العلمة 1 دوسن (د 90+3)

أولمبي الشلف 1 بن حملة (د 80 ض.ج) اتحاد عنابة 0

اتحاد بسكرة 1 بن عاشور (د 86) رائد القبة 0

السبت 12 جانفي :

اتحاد الحراش 0 ترجي مستغانم 0

مولودية سعيدة 0 سريع غليزان 1 نمديل (د 21)

اتحاد البليدة 1 براهمي (د 86) جمعية وهران 0

شبيبة بجاية 4 مختار (د 18)، خلاف نبيل (د 26)، دواجي (د 52 ض.ج)، خزري (د 66) وداد تلمسان 0