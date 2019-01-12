نتائج وهدافو الرابطة المحترفة الثانية
رياضة
12 يناير 2019 () - واج/س.أ
النتائج الكاملة والهدافون عقب نهاية مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم، التي انطلقت أمس الجمعة واختتمت اليوم السبت.
الجمعة 11 جانفي :
أمل بوسعادة 0 نجم مقرة : 3 بولعنصر (د 7), نزواني (د 46) و (د 52)
شبيبة سكيكدة 2 بطروني (د 19), ناصري (د 70) مولودية العلمة 1 دوسن (د 90+3)
أولمبي الشلف 1 بن حملة (د 80 ض.ج) اتحاد عنابة 0
اتحاد بسكرة 1 بن عاشور (د 86) رائد القبة 0
السبت 12 جانفي :
اتحاد الحراش 0 ترجي مستغانم 0
مولودية سعيدة 0 سريع غليزان 1 نمديل (د 21)
اتحاد البليدة 1 براهمي (د 86) جمعية وهران 0
شبيبة بجاية 4 مختار (د 18)، خلاف نبيل (د 26)، دواجي (د 52 ض.ج)، خزري (د 66) وداد تلمسان 0