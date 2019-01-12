أحصت مصالح الأمن الوطني خلال 48 ساعة الأخيرة، 25 حادث مرور، أسفر عن وفاة شخصين و إصابة 27 آخرين بجروح إثر التقلبات الجوية التي عرفتها بعض مناطق الوطن، حسب ما أفادت به المديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت في بيان لها.

كما سجلت ذات المصالح خلال نفس الفترة وضمن إقليم اختصاصها 200 تدخل عبر التراب الوطني لفتح الطرقات وضمان الإنسابية المرورية، نتيجة اللتهاطل الغزير للأمطار والتساقط الكثيف للثلوج، حيث أكدت المديرية العامة للأمن الوطني تسخير كافة إمكانياتها البشرية والمادية لفتح الطرقات أمام مستعمليها.

ونظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام، لاسيما السائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء التنقلات مع إلزامية المراقبة الدورية للمركبة كما تضع تحت تصرفهم الرقم الأخضر(1548) ورقم النجدة (17) للمزيد من المعلومات والإرشادات.