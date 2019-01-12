طورت شركة مستحضرات العناية بالبشرة "أولاي" (Olay) تطبيقا ذكيا يمكن من خلاله أن يعرف المستخدم كيف سيكون شكله بعد عشرين سنة.

ويهدف تطبيق "فيوتشر يو سيميولاشن" في الأساس لجذب انتباه الأشخاص للعناية ببشرتهم، عن طريق إعطائهم صورة لأنفسهم في المستقبل في البداية قبل تزويدهم بالنصائح والإرشادات لمعالجة ما يرونه من تغييرات في الصورة.

ويدرس التطبيق -الذي كُشف النقاب عنه في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس- وجه المستخدم، ويشغل خوارزمية دُربت للتعرف على ملامح معينة يمكن أن تتغير مع التقدم في السن. ويلتقط المستخدمون صورهم أو يحملونها من خلال التطبيق، كما يقومون بإدخال أعمارهم وأعراقهم ضمن بيانات أخرى.

ويقوم التطبيق بعد ذلك بتقدير "عمر البشرة"، وهو تقدير تقريبي وفقا للتحليل المفصل، ليعطي الخيار للمستخدم بعد ذلك لمعرفة كيف سيبدو بعد عشرين سنة عن طريق الجزء السفلي من التطبيق. وبعد ذلك يقوم التطبيق بعرض المنتجات والنصائح لكل تغير طرأ على الصورة، بحيث يمكن تقليل أثر التقدم على المظهر في المستقبل. ولا يسمح التطبيق بالانتقال إلى ما يزيد على عشرين عاما في المستقبل، حيث ترى أولاي أن الناس قد لا يحبون ما يرونه وقد يفزعون.

وتعمل خوارزمية أولاي من خلال مقارنة الصورة الشخصية للمستخدم مع قاعدة بيانات تضم أكثر من ألف صورة سريرية لأوجه مختلفة. وتشمل قاعدة البيانات وجوه لنساء بين عشر وثمانين سنة، ومن خمس مجموعات عرقية مختلفة، كما يأخذ في الاعتبار الطرق التي يميل الناس إلى اتباعها للعناية الذاتية في جميع أنحاء العالم.

وأطلق التطبيق في آسيا وهو في طريقه للولايات المتحدة والعالم هذا العام.