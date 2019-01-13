الصورة التي احتفل بها والي بومرداس بيناير تثير الضحك إلى حد الهستيريا.. الرجل لا يعرف بأن ممارسة الذبح للشاة عند البربر الأمازيغ تعني الإهانة، فقد أجبر الصحابي عقبة بن نافع الفهري، الفاتح الإسلامي، أجبر الزعيم البربري كسيلة، على ذبح الشاة إهانة له، فقام كسيلة بمسح دم يديه في لحيته قائلا له: “هاي فيك”، وهو ما أدى إلى ترصد كسيلة لعقبة وهو عائد من المحيط الأطلسي ليقتله في تاهودة، قرب بسكرة، حيث قبر عقبة الآن.. الصورة مؤسفة وتوحي بأن وزارة الداخلية أصبحت تعيّن ذباحين على مستوى الولايات؟!

قبل سنوات قام وال من ولاة الجمهورية بالمشاركة في احتفالات 27 رمضان، بتنظيم حفل ختان لأبناء الفقراء في الولاية، وقام الوالي بحركة تشبه ما قام به والي بومرداس، حيث حمل مقصا وراح يشارك في عملية الختان في صورة بائسة تطلبت من وزارة الصحة فتح تحقيق في الموضوع، لأن عمليات الختان على الطريقة السلطوية أدت إلى مضاعفات صحية لأحد الأطفال.



لا أتصور مستوى التدهور الذي وصلت إليه عمليات ممارسة الشعبوية في السلطة، سواء على مستوى الحكومة، التي يتصور وزراؤها مع صورة للرئيس، أو على مستوى الولايات، حيث يتصور الوالي مع الثور الذي ذبحه وهو غارق في دمائه، ويتصور الوالي الآخر مع بشارة الطفل المختن وهو يقصها بالمقص؟!