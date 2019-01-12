وصلت العلاقة بين بعض مرتادي أحد مساجد برج الكيفان في الجزائر العاصمة وإمامهم إلى درجة القطيعة، بسبب ما وصفوه بـ”سلوكات وممارسات إمامنا التي يفترض أن لا تصدر من رجل يؤم الناس في الصلاة”. ويقول رواد المسجد المستاؤون إنهم أعلموا مفتش الشؤون الدينية بالأمر “وبما أن المسؤولين على المستوى المحلي لم يتحركوا، لم يعد أمامنا سوى مناشدة وزير القطاع، محمد عيسى، لإيفاد لجنة تحقيق حتى تطلع على طبيعة الممارسات الصادرة عن الإمام وتستمع إلى الشهود”، مؤكدين أن مطلبهم الرئيسي هو إبعاد الإمام “طالما أن الثقة لم تعد قائمة بيننا”.