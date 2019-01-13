تعرض مركز للبريد ببلدية وادي الفضة في الشلف إلى السطو حيث استولى اللصوص على مبلغ تجاوز 700 مليون سنتيم. وحسب مصادر متطابقة فإن الحادثة وقعت نهاية الأسبوع إثر ولوج أفراد العصابة إلى خزانة المركز البريدي الذي كان يخضع إلى الترميم.

وتم تحويل الخدمات البريدية والمالية إلى المقر القديم للفرع البلدي والذي يفتقد إلى الشروط الأمنية. مما جعل الجناة يستغلون هذا الوضع للسطو على مبلغ كبير قبل الفرار إلى وجهة مجهولة. فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة هوية الجناة وتحديد المسؤولين عن هذا التهاون.