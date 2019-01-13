قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأحد، في أبوظبي إنه لا يرى حاجة إلى اجتماع استثنائي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول قبل أفريل.

يذكر أن الاجتماع الأخير لأعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائهم غير المنتمين للمنظمة على رأسهم روسيا، قد جرى في ديسمبر الفارط بفيينا، أين اتفقوا على تقليص حجم الطلب بـ 1,2 مليون برميل يوميا، خلال الستة أشهر المقبلة، لدعم أسعار الذهب الأسود وتحقيق توازن في السوق النفطية التي تشهد حاليا فائض في العرض مقارنة بالطلب.

وكان الفالح، قد أعلن الأربعاء الماضي عن قرار بلاده في تقليص انتاجها من النفط إلى 7,2 مليون برميل يوميا، مقابل 8 مليون في نوفمبر الفارط.