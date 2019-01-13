جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الأحد،استعدادها للحوار مع الشريك الاجتماعي لمعالجة الملفات العالقة في أرضية المطالب التي رفعها تكتل نقابات القطاع.

وصرحت الوزيرة على أمواج الإذاعة الجزائرية قائلة أن "مطالب النقابات تتمركز أساسا حول معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي وكذا ملف الخدمات الاجتماعية"، مشيرة إلى أن النقاش حول القانون الأساسي لعمال قطاع التربية بلغ" مرحلته النهائية".

وأكدت على ضرورة "عدم الاستعجال" في معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية "حفاظا على حقوق كل فئة من مستخدمي القطاع"، مبرزة أن لجنة القانون الأساسي لعمال التربية "تعمل بصفة مستمرة،بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، لتنفيذ المرسوم الصادر سنة 2014".