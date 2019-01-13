كشفت، اليوم الأحد، وزيرة التربية نورية بن غبريت في تصريح للاذاعة الجزائرية، بأن عدد المسجلين للامتحانات الوطنية تجاوز مليوني مترشح، 674120 منهم مسجل في "الباك"، من بينهم 38.99 بالمائة أحرار، مقابل 812056 مسجل في امتحان "السانكيام"، و 630728 في "البيام".

من جهة أخرى جددت نورية بن غبريت، استعدادها للحوار مع الشريك الاجتماعي لمعالجة الملفات العالقة في أرضية المطالب التي رفعها تكتل نقابات القطاع.

وصرحت الوزيرة قائلة أن "مطالب النقابات تتمركز أساسا حول معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي وكذا ملف الخدمات الاجتماعية"، مشيرة إلى أن النقاش حول القانون الأساسي لعمال قطاع التربية بلغ" مرحلته النهائية".