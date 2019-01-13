تمكن أعوان الأمن الحضري ببلدية عين الزاوية بدائرة ذراع الميزان بولاية تيزي وزو، من وضع حدا لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تقليد العملة الصعبة الأورو.

وحسب مصادر محلية، حجزت مصالح الأمن الحضري بعين الزاوية خلال هذه العملية، لدى عناصر الشبكة المتكونة من 9 أشخاص، مبلغ مالي قدر بـ 2000 أورو مزورة من فئة 100 أورو، بقيمة 40 مليون سنتيم من العملة الوطنية.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم حجز أيضا مبلغ مالي بالعملة الوطنية المحصلة عليها من عائدات صرف الأوراق النقدية المقلدة وكذا على مجموعة من الهواتف المحمولة .

وأعدت مصالح الأمن ملف قضائي ضد المشتبه فيهم على أن يقدموا لوكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان للنظر في قضيتهم.