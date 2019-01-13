استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي الجمعة بالجزائر العاصمة، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد العزيز بن إبراهيم حمد العميريني، حسب ما أفاد به بيان لدائرته الوزارية.

وأوضح المصدر ذاته أنه هذا اللقاء"كان سانحة للإشادة بالعلاقات التاريخية و روابط الأخوة العميقة التي تربط البلدين، إلى جانب التأكيد على الرغبة المشتركة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية لمواصلة تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك".