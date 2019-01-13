ضبط أفراد السرية الاقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني كميات معتبرة من المنتوجات الصيدلانية الخاصة بالطب البيطري داخل مركبة دون فاتورة.

وتمت عملية توقيف المركبة التابعة لشركة ذات أسهم من العاصمة، على مستوى قرية تامدة التابعة لبلدية قرطوفة على الطريق الوطني رقم 23 قادمة من تيارت باتجاه ولاية معسكر محملة بكميات كبيرة من المواد الصيدلانية للطب البيطري دون فاتورة.

ويتزامن توقيف المركبة بما فيها من أدوية تزامنا وانتشار وباء الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة المسجل بعدد من ولايات الوطن منها ولاية تيارت.