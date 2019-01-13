توفي شخص وجرح ثلاثة آخرون ،اليوم الأحد،في حادث سير نتج عن انقلاب مركبة على الطريق الولائي رقم 4 الرابط بين بلديتي مسكيانة و البلالة ،بولاية أم البواقي،حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر أن الحادث وقع بالمكان المسمى مشتة مليانة في حدود الساعة التاسعة صباحا مخلفا وفاة شاب (29 سنة) و تعرض ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 26 و 86 سنة لإصابات متفاوتة الخطورة.

وقد تم نقل الشخص المتوفى و المصابات الثلاث من قبل عناصر الوحدة الثانوية لدائرة مسكيانة إلى مستشفى محمد بوحفص بذات المدينة.

فيما فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا في هذاالحادث لكشف أسباب وقوعه.