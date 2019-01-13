كشفت نتائج تحقيق للمفتشية العامة بوزارة الصحة ومجلس المحاسبة، عن تجاوزات خطيرة في تسيير النفايات الاستشفائية على مستوى جميع الهيئات الصحية والمستشفيات الجامعية، حيث اتضح غياب أي أثر يبيّن مصير بقايا عمليات التشريح وجثث الأجنة التي من المفروض أن تكون قد دفنت. وأكد التحقيق تلوّث شبكات مياه الصرف بسموم إشعاعية وكيمياوية غير معالجة تهدّد حياة المواطنين وتعرّضهم لأمراض وبكتيريات فتاكة.

كشف تقرير تضمّن نتائج تحقيق قامت بإنجازه المفتشية العامة على مستوى وزارة الصحة والمفتشين العاملين على مستوى جميع الهيئات الصحية والمستشفيات الجامعية عبر الوطن، بالتنسيق مع مجلس المحاسبة، عن خروقات بالجملة في تسيير النفايات الاستشفائية وتجاوزات خطيرة تهدد الصحة العمومية وتفضح في ذات الوقت، بأن العملية تتم خارج القانون. وأكثر من ذلك عدم وجود أي أثر كتابي لمسار هذه النفايات وكميات تلك الناتجة عن مختلف التدخلات الطبية والجراحية ضمن السجل المخصص في هذا الإطار.

وصنّف التقرير الذي تحوز "الخبر" على نسخة منه، جملة الخروقات المسجلة في أربعة محاور، خطورة كل واحد منها لا تقل عن الآخر. ويتعلق الأمر بعملية فرز النفايات الاستشفائية ونقلها وتخزينها إلى غاية عملية التخلص منها. وتضمّن الشق الأخيرتجاوزات خطيرة جدا جعلت معدي التقرير يدقون ناقوس الخطر ويحذّرون من كارثة بيئية وصحية، حيث تبيّن عدم احترام الإطار القانوني والمعايير المعمول بها في جميع الدول في طريقة التخلص من النفايات الاستشفائية.

وفي هذا الإطار، كشفت نتائج التحقيق الموجود حاليا فوق مكتب الوزير مختار حسبلاوي، عدم احترام معايير معالجة النفايات الناتجة عن تشريح الجثث المحددة في المادة رقم 2 من القرار الوزاري المشترك الصادر في 04/04/2011، حيث يلزم بدفن هذه النفايات، عكس ما يقوم به المسؤولون عن العملية على مستوى المستشفيات، حيث يتم، حسبهم، حرقها لكن دون وجود أي أثر أو دليل مكتوب يثبت ذلك.

ليس هذا فقط، فحتى الأجنة التي يتم استئصالها من الرحم ميتة وفي مختلف المراحل العمرية، لم يتم العثور على أي أثر لمصيرها، حيث تنص المادتين 7 و9 من نفس القرار الوزاري المشترك، على دفنها على غرار بقايا الجثث المشرحة، وتم تخصيص سجل على مستوى كل مؤسسة استشفائية وصحية تدوّن عليه كل المعلومات الخاصة بالعملية، لكن المفاجأة التي استغرب منها فريق التحقيق، هو أن السجل خال من أهم المعلومات التي تبيّن مصير ملايين الأجنة التي يتم استئصالها ميتة سنويا.

شبكة مياه الصرف ملوثة بإشعاعات كيمياوية وحرق النفايات يتم خارج القانون

التجاوزات الخطيرة التي سجلها التقرير، لم تتوقف عند هذا الحد، بل كشفت عن كارثة بيئية وصحية ناتجة عن سوء تسيير النفايات الاستشفائية، حيث أثبت تلوث الشبكة العمومية لمياه الصرف بنفايات سائلة كيمياوية وبيولوجية غير معالجة، حيث تتضمن إشعاعات نشطة تهدد الصحة العمومية بسبب سرعة انتقالها. وقال التقرير أيضا، إن العملية الوحيدة المنجزة على مستوى المستشفيات هي التخلص من النفايات عن طريق الحرق، لكنها تتم أيضا خارج القانون ودون احترام درجة الحرارة اللازمة لعملية حرق ناجعة، وهو ما يمنع تحويل هذه النفايات المحروقة إلى المفرغة العمومية كونها تحتوي على ميكروبات وبكتيريا سريعة العدوى، غير أن القائمين على العملية يلجؤون إلى هذه الطريقة ضاربين عرض الحائط خطرها على المحيط والصحة العمومية.

غياب هيئة مراقبة وراء الفوضى في تسيير النفايات



أما في الجانب المتعلق بنقل النفايات، فقد أشار التقرير إلى تجاوزات بالجملة، بداية من الظروف الخطيرة جدا التي يعمل فيها الأعوان المكلفين بجمعها ونقلها خاصة النفايات المعدية والسامة، إضافة إلى انعدام النظافة على مستوى الشاحنات التي تنقلها، وانتهاء بصلاحية المدة القانونية للتخزين، حيث تنص المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 03/178 الصادر في 09/12/2003 على عدم تجاوز 24 ساعة في ظل الأعطاب المتكررة للمحرقات وكميات النفايات الهائلة المسجلة يوميا.

وأشارت نتائج التحقيق، فيما يخص فرز النفايات الاستشفائية، قبل معالجتها، إلى فوضى كبيرة في العملية، حيث لا يتم التفريق بين النفايات الناتجة عن عمليات التشريح وباقي النفايات، وينص القانون في هذا الإطار على تخزين النفايات حسب درجة خطورتها في أكياس بألوان محددة لا يتم احترامها، ويتم وضعها في نفس الأكياس مع النفايات العادية، كما سجل التقرير غياب الصرامة في فرز النفايات الاستشفائية بمختلف أنواعها وما تحمله من خطر انتقال عدوى مختلف الأمراض.

وبصفة عامة، سجل التقرير غياب الإجراءات الكتابية المتعلقة بتسيير النفايات الاستشفائية وعدم وجود هيئة مراقبة على مستوى المستشفيات، في ظل عدم قانونية اجتماعات لجان مكافحة عدوى المستشفيات وكذا نشاط لجان النظافة والأمن، وجهل مختلف الأسلاك العاملة في مصلحة معالجة النفايات للقوانين المسيرة للعملية.



