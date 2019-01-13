ارتفع عدد رؤوس الأغنام المصابة بداء الحمى القلاعية بولاية أم البواقي إلى 269 حالة والتي لم تكن تتعدى 80 حالة خلال بداية ظهور بؤر الداء شهر ديسمبر المنصرم.

وأوضحت المفتشة البيطرية بالمديرية المحلية للمصالح الفلاحية، اليوم الأحد، إلهام بن العمري لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الـ 269 حالة إصابة بداء الحمى القلاعية مست رؤوس الأغنام عبر 22 بؤرة للداء موزعة على 15 بلدية بولاية أم البواقي"، مضيفة أن "عدد حالات نفوق رؤوس الأغنام المسجلة ضمن حالات الإصابة بداء حمى القلاعية بلغت إلى غاية اليوم الأحد 129 حالة".

وفي سياق متعلق بحالات نفوق رؤوس الماشية، أكدت بن العمري بأنه "سيتم تعويض الفلاحين المتضررين جراء هذا الداء"، لافتة إلى أن "تعويض الفلاحين يخضع لشرط أن تكون حالات النفوق قد تمت معاينتها من قبل الجهات المعنية كالأطباء البياطرة ومصالح البلدية والمصالح الفلاحية" ويكون التعويض-حسبها-"بناء على محضر".

جدير بالذكر أنه تم غلق أسواق الماشية منعا لانتشار الداء إضافة إلى عملية تلقيح رؤوس الماشية التي تكون قريبة من بؤر الداء والمحيطة بها حيث خصصت الوزارة الوصية لهذا الغرض بولاية أم البواقي 30 ألف جرعة لقاح.