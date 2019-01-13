يحل ممثلون عن إدارة النادي الأهلي المصري، غدا الاثنين، بالجزائر، وذلك قبل البعثة بـ24 ساعة للاطمئنان على ظروف الإقامة وملعب التدريب ووسائل النقل.



ويستعد الأهلي المصري لمواجهة فريق شبيبة الساورة، مساء الجمعة المقبلة، لحساب الجولة الثانية من منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على فيتا كلوب الكونغولي أمس 2-0 في مستهل مشواره، في حين انهزمت شبيبة الساورة بثلاثية خارج الديار ضد نادي سيمبا سبورت التانزاني.