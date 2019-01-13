كشف مدير الأمن العمومي مراقب الشرطة عيسى نايلي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أنه تم تسجيل 80 حالة شغب من قبل مصالحه خلال مرحلة الذهاب للموسم الكروي الجاري في مختلف المنافسات.

وقال عيسى نايلي خلال ندوة إعلامية بمقر مديرية الأمن العمومي بالمحمدية (الجزائر): ''لقد نظمنا هذا اليوم من أجل الكشف عن الأحداث والأسباب والدوافع لبعض القضايا التي سجلت خلال الموسم الرياضي الجاري والتي خلقت بعض القلق في الأوساط الرياضية، عليكم أن تعلموا أنه تم تسجيل 80 حالة شغب خلال مرحلة الذهاب فقط والتي نتج عنها إصابة 316 فرد منهم 215 شرطي''.

وحسب إحصائيات الأمن الوطني، فإن الحوادث المسجلة كانت كالتالي: 28 في الرابطة الأولى، 8 في الرابطة الثانية، 13 في بطولة الهواة، 12 في كأس الجمهورية والمقابلات الدولية بالإضافة إلى 19 حادث آخر تم تسجيلهم في مختلف الأقسام (الجهوي والولائي).

وفيما يخص عدد الموقوفين بعد أعمال الشغب، فقد كان 726 شخص من بينهم 82 قاصرا في الوقت الذي تم إحالة 198 منهم على العدالة.

كما تم تسجيل 65 مركبة متضررة من بينها 52 تابعة للأمن الوطني. أيضا وفي إطار التسيير الأمني للمقابلات الكروية خلال مرحلة الذهاب للموسم الرياضي 2018-2019 على مستوى التراب الوطني، تم تسخير 210.207 شرطي لتأمين 927 مقابلة تدخل في إطار البطولة الوطنية المحترفة للرابطة 1 و 2 ولقاءات أخرى خاصة بقسم الهواة، كأس الجمهورية والمنافسات الدولية، استقطبت إليها 2.218.502 مناصر''.

رغم الانخفاض المسجل في عدد الحوادث إلا أن الشيء الملاحظ لدى مصالح الأمن هو خطورة الأحداث خلال مرحلة الذهاب للموسم الجاري والذي تجلى في زيادة عدد الأشخاص الموقوفين، التقديمات أمام العدالة، الأشخاص المصابين والمركبات المتضررة.