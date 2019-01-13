أكد مدير الأمن العمومي، مراقب الشرطة عيسى نايلي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن ملفات عناصر الشرطة الثلاثة الذين

أظهروا "سلوكا غير لائق'' في فيديو أثناء تأدية مهامهم خلال مقابلة مولودية الجزائر- إتحاد بلعباس يوم 13 نوفمبر الفارط بملعب 5 جويلية (الجزائر)، متواجدة على مستوى المحكمة لتفصل فيها.

وقال عيسى نايلي على هامش ندوة إعلامية نظمت بمقر مديرية الأمن العمومي بالمحمدية (الجزائر) حول "جهود الأمن الوطني في محاربة العنف في الملاعب" :

''عليكم ان تعلموا انه كان فيه تقرير إخباري حول شريط الفيديو وبعدها قمنا بإحالة الملف إلى وكيل الجمهورية، الملف حاليا متواجد بكل تفاصيله على مستوى المحكمة وما تقرره هذه الأخيرة سنطبقه''.

يذكر أنه في اليوم الموالي للمباراة التي شهدت أعمال شغب بالملعب عقب خسارة المولودية (1-0)، أعلمت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها "باشرت التحقيق في صحة الفيديو" الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي أظهر "سلوكا غير لائق لبعض أعوان حفظ النظام أثناء تأدية مهمتهم في إعادة حفظ النظام بالملعب" وأنها "ستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة"، وأظهر الفيديو تعرض مناصر وهو ساقط أرضا للضرب المبرح من قبل ثلاثة أعوان شرطة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت عن إصابة 18 شرطيا، 4 منهم في ''حالة خطيرة" و 22 مناصرا مع تحطيم 10 مركبات تابعة للأمن ومركبة خاصة وسيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية خلال أحداث الشغب التي شهدتها تلك المقابلة برسم

الجولة ال14 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

كما كشف نفس المصدر آنذاك عن توقيف 42 شخصا أثناء هذه الأحداث، "22 منهم بسبب الإخلال بالنظام العام والآخرون بفعل حيازة أسلحة بيضاء ومخدرات ومؤثرات عقلية".