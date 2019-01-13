تم ببلدية الشريعة (40 كلم جنوب تبسة) حجز أزيد من 4 قناطير من اللحوم البيضاء و الحمراء الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك البشري حسب ما علم اليوم الأحد من مصالح الأمن الوطني لولاية تبسة.

وأوضح ذات المصدر أن مصالح أمن دائرة الشريعة تمكنت بالتنسيق مع لجنة حفظ الصحة والوقاية التابعة لبلدية الشريعة من حجز هذه الكمية خلال عدة عمليات تفتيشية تهدف إلى الحفاظ على الصحة العمومية للمواطنين.

وقد تم في عملية أولى حجز وإتلاف 7 ذبائح أغنام يتعدى وزنها الإجمالي 150 كلغ كانت معروضة للبيع وغير مؤشر عليها من قبل المصالح البيطرية حيث تبين بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري المكلف بالرقابة أنها غير صالحة للاستهلاك البشري حسب ما أفاد به ذات المصدر.

كما تم حجز قرابة 2 قنطار من اللحوم البيضاء (دجاج) كانت معدة للتوزيع بالسوق المركزي بهذه الجماعة المحلية فاسدة وغير محفوظة بطريقة سليمة فضلا عن 70 كلغ أخرى كانت معروضة للبيع في السوق المغطاة.