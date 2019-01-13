قرر التكتل النقابي للنقابات المستقلة لقطاع التربية لولاية غليزان في اجتماعه المنعقد هذا الأحد مقاطعة وعدم حضور جلسة عمل مع وزيرة التربية الوطنية التي تحل بولاية غليزان في زيارة عمل ليومي الأحد والاثنين.وقد جاء في البيان المشترك رقم 01/2019 أن هذا القرار يعد التزاما بالبيان الوطني المشترك رقم 01 المؤرخ في 10 ديسمبر 2018،والداعي إلى مقاطعة جميع الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها وتبرمجها وزارة التربية وطنيا أو محليا.

وبالمقابل فإن البيان الذي بحوزة "الخبر" يذكر باستمرار الانسداد وغلق الحوار الجاد والمسؤول من قبل مديرة التربية،وتهميشها للشركاء الاجتماعيين على مستوى ولاية غليزان.