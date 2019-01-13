تقوم وزيرة العلاقات الخارجية و التعاون الدولي لجمهورية جنوب إفريقيا، لينديوي سيسولو، ابتداء من اليوم الأحد بزيارة رسمية تدوم يومين إلى الجزائر بدعوة من وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أن "هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ستسمح للوزيرين بالقيام بتقييم حالة العلاقات الثنائية وبحث آفاق جديدة للشراكة من أجل جعلها في مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط الجزائر وجنوب إفريقيا".

وأضاف ذات المصدر أنه في إطار التعاون والتشاور الدائم بين البلدين "سيتحادث الوزيران كذلك حول العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشرك، لا سيما عشية مواعيد مهمة، على غرار الاجتماع الوزاري الاتحاد الإفريقي-الاتحاد الأوروبي المقرر في 21 و22 جانفي ببروكسل وكذا القمة ال32 للاتحاد الافريقي التي ستنعقد في 10 و11 فيفري 2019 بأديس أبيبا".