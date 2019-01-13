تدخلت القوات المغربية باستخدام القوة، ضد التنسيق الميداني للمعطلين الصحراويين "قسم الشهيد صيكا إبراهيم" أثناء تجسيده لمعتصم إنذاري أمام ما يسمى ولاية جهة كليميم وادنون (المغرب) للمطالبة بحقوقهم في الشغل والتوظيف.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الأحد أن هذا التدخل ضد الوقفة السلمية التي نظمت الأربعاء، أسفر عن إصابات عديدة في صفوف المعطلين.

وقد أعلن المعتصمون في بيان لهم بعد هذا التدخل "تشبثهم بأحقية الشغل والعيش الكريم وتضامنهم غير المشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية وعلى رأسها حراك المعطلين الصحراويين".

كما أدانوا كافة أشكال القمع والترهيب التي تعرض لها رفاق التنسيق الميداني قسم الشهيد إبراهيم صيكا، داعين إلى الالتفات حول مطالب المعطلين العادلة.

وينظم المعطلون الصحراويون وقفات احتجاجية على الوضع الذي يعيشون فيه وواقع البطالة والفقر وانعدام فرص الشغل.

هذا الواقع الذي تحاول دولة الاحتلال المغربية التستر عليه وقمع أي شكل نضالي يندد به حيث وفي كل مرة يكون مصير هذه الوقفات القمع من قبل القوات المغربية بمختلف تشكيلاتها.

وهذا ما حدث عندما أقدمت هذه القوات بمختلف أجهزتها على قمع مظاهرات سلمية لصحراويين، أغلبهم من المعطلين، خرجوا للتظاهر في كل من مدينتي العيون والسمارة المحتلتين بداية الأسبوع الماضي للتنديد بالاستنزاف الخطير لثروات الصحراء الغربية وعدم استفادة الصحراويين منها. وأدت عملية القمع أيضا عن سقوط ضحايا كثير منهم نساء.