يتيح تطبيق جديد للهواتف المحمولة استخدام تقنية المسح الثلاثي الأبعاد، وتحويل أي عنصر حولنا إلى مجسم ثلاثي الأبعاد في دقيقة واحدة، كما يمكن مشاركته في وسائل التواصل الاجتماعي.

ويحوّل تطبيق Qlone الجديد أي شيء أمامك إلى مجسم ثلاثي الأبعاد (3D) بكل سهولة، بعد أن كانت هذه التقنية حكراً على الاستخدامات التجارية في السنوات الماضية، لتصبح به سهلة وممتعة، ويمكن استخدامها لإضافة عنصر التشويق على الألعاب وغيرها، أو حتى الاستخدامات التجارية. وأطلق التطبيق في 2018، وحظي باستخدام أكثر من مليون شخص حتى الآن.

وتقنيات المسح ثلاثي الأبعاد والواقع الافتراضي وغيرها، هي تقنيات متاحة على الأنترنت الآن، لكن تكلفتها مرتفعة جداً، أما مع Qlone فيستطيع أي شخص يمتلك هاتفاً أو جهازاً لوحياً في دقيقة واحدة إنشاء مجسم ثلاثي الأبعاد. كما يسمح التطبيق بمشاركة العناصر الممسوحة ضوئياً على الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.