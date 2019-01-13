أيدت أمس محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة حكم الإعدام في حق متهم في العقد الثالث من عمره بتهمة جنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي ومحاولة السرقة مع استعمال سلاح ناري ظاهر وحكم ثان في حق والد المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذة بتهمة عدم مساعدة شخص في حالة خطر وذلك بعد أن التمس ممثل الحلق العام توقيع عقوبة الإعدام للمتهم الأول و5 سنوات لوالده ، بعدما تورط المتهم الرئيسي في ذبح شرطي شارك في تحرير فتاة من قبضته وحاول قتل شرطي آخر والاستيلاء على سلاح الضحية بمدينة مرسط شمال عاصمة الولاية تبسة.